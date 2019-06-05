05 Haziran 2019, Çarşamba

FUTBOL

UEFA Onursal Başkanı Lennart Johansson vefat etti

UEFA Onursal Başkanı Johansson vefat etti
FUTBOL
Giriş Tarihi: 05.06.2019

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin () Onursal Başkanı , 89 yaşında hayatını kaybetti.

Daha önce ülkesi 'in 5 yıl federasyon başkanlığını yapan Johansson, 17 yıl boyunca Başkanlığı görevini de yürütmüştü. UEFA Onursal Başkanı seçilen , uzun yıllar Başkanvekilliği görevini de üstlendi.

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