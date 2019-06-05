05 Haziran 2019, Çarşamba
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UEFA Onursal Başkanı Lennart Johansson vefat etti
Giriş Tarihi: 05.06.2019
Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin (UEFA) Onursal Başkanı Lennart Johansson, 89 yaşında hayatını kaybetti.
Daha önce ülkesi İsveç'in 5 yıl federasyon başkanlığını yapan Johansson, 17 yıl boyunca UEFA Başkanlığı görevini de yürütmüştü. UEFA Onursal Başkanı seçilen Lennart Johansson, uzun yıllar FIFA Başkanvekilliği görevini de üstlendi.
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