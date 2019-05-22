Athletic Bilbao Aduriz'le 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Athletic Bilbao, 38 yaşındaki forvet oyuncusu Aritz Aduriz ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Athletic Bilbao, 38 yaşındaki forvet oyuncusu Aritz Aduriz ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.
Athletic Bilbao Kulübünden yapılan açıklamada, Aduriz ile 30 Haziran 2020 tarihine kadar geçerli sözleşme imzalandığı belirtildi.
Bask bölgesi takımı Athletic Bilbao'da futbol kariyerine başlayan ve 3 farklı dönemde toplam 11 sezon oynayan Aduriz, 2012 yılından bu yana aralıksız kırmızı-beyazlı formayı giyiyor.
Athletic formasıyla sahaya çıktığı 390 resmi maçta 171 gol atan Aduriz, kulüp tarihinin en çok skor üreten 6. futbolcusu konumunda.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"
- Michael Frey'in yeni adresi belli oldu
- Eljif Elmas coştu Dün gece...
- Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldızı Gökhan Töre ile el sıkıştı