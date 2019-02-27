Futbol festivali

Vodafone Park'ta tam anlamıyla futbol bayramı vardı. İlk yarı Kartal skoru 3-0 yaptı. İkinci devreye hükmeden F.Bahçe 3-3'ü buldu. Galatasaray, Akhisar karşısında öldü öldü dirildi. Gol 90+4'te Kostas Mitroglu'nun akıl dolu vuruşuyla geldi. Kale arkasındaki sevinç görüntüleri izlenmeye değerdi Trabzonspor, İzmir deplasmanında Göztepe'yi 3 golle geçti. Yusuf Yazıcı dillere destan futbol oynadı. Performansı ayakta alkışlandı

DERBİ MAÇLARDA ÇOK BAŞKA



Tarihi derbide Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında Kagawa'nın takımı müthiş şekilde yönlendirmesi, Burak Yılmaz'ın da golleriyle 3-0'ı buldu. Ancak Kanarya'nın derbi maç oynama becerisi bambaşka bir seviyede. İkinci yarıda attığı 3 golle 3-3'ü buldu, 4'ü de kaçırdı. F.Bahçe bu sezon dış sahada sadece 8 gol attı. Bunların 2'si 2-0 yenik duruma düşüp beraberlik çıkardığı Galatasaray deplasmanında. 3'ü de 3-0'dan döndüğü Beşiktaş karşılaşmasında. Kartal, aldığı bu yara ile şampiyonluk yarışında lider Başakşehir'in 11 puan gerisine düştü. Sezonun kalan bölümünde hedef Şampiyonlar Ligi olacak.



MİTROGLOU "DEVAM" DEDİ



Başakşehir'in maçı da ertelenince lider ve takipçisi Galatasaray aynı gün, aynı saatte oynadı. Fatih Terim Stadı'nda Başakşehir golleri attı, TT Stadı'nda Fatih Terim'in öğrencileri çok zorlandı. Akhisar iyi kapanırken, Cimbom farklı bir tarzda oynadı. Sürekli tembel ortalarla gol aradı. Son anda kaleci Lukac'ın hatasında Kostas Mitroglou fileleri havalandırdı. Futbolcular, yedek kulübesi, yardımcı antrenörler uzun süre unutulmayacak bir sevinç gösterisine imza attı. Galatasaray sezon sonu şampiyonluğa ulaşırsa bu golün payı bambaşka olacak. Mitroglou maç boyunca kötü olmasına rağmen akıl dolu bir vuruşla 3 puanı getirdi.



BU YUSUF'A PAHA BİÇİLMEZ



Trabzonspor deplasmanda, Göztepe engelini 3 golle geçti. Yusuf Yazıcı oynadığı futbolla bir kez daha herkesi mest etti. Son gol öncesi attığı topuk pası gözlerin pasını sildi. Sergen Yalçın'dan bu yana beyni, sol ayağına bu kadar hükmeden bir oyuncu gelmemişti. Ligin izlemesi en zevkli hücumcularından biri. Başakşehir, kar yüzünden ertelenen maçta Bursaspor engelini rahat aştı. Visca yine 1 gol, 1 asistle oynadı. Ankaragücü, Opseth'in gereksiz atılmasıyla 10 kişi kalan Erzurum'un son anlarda yendi. Kayserispor, Hikmet Karaman yönetiminde Konya'yı deplasmanda devirdi. Çaykur Rize, Malatya'yı 3'leyip rahatladı.