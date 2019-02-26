Kupanın VAR ve AVAR'ları açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanşlarında bugün ve yarın oynanacak müsabakaların VAR (Video Yardımcı Hakem) ve AVAR'ları (Video Yardımcı Hakem Asistanı) açıklandı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan bugün, 27 Ocak Çarşamba ve 28 Ocak Perşembe günü oynanacak çeyrek final rövanş karşılaşmalarıyla devam edecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da bugün ve yarın oynanacak maçlarda VAR ve AVAR olarak görev yapacak hakemleri duyurdu.
TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:
YARIN
20.00 Ümraniyespor-Trabzonspor (VAR: Halis Özkahya, AVAR: Volkan Bayarslan)
27 ŞUBAT ÇARŞAMBA
14.00 Hatayspor-Galatasaray (VAR: Ali Şansalan, AVAR: Bahattin Şimşek)
20.00 Göztepe-Evkur Yeni Malatyaspor (VAR: Bülent Yıldırım, AVAR: Abdulkadir Bitigen)
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