26 Şubat 2019, Salı

FUTBOL

Kupanın VAR ve AVAR'ları açıklandı

Kupanın VAR ve AVAR'ları açıklandı
FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 26.02.2019 Giriş Tarihi: 26.02.2019

Çeyrek Final rövanşlarında bugün ve yarın oynanacak müsabakaların VAR () ve 'ları (Video Yardımcı Hakem Asistanı) açıklandı.

'nda heyecan bugün, 27 Ocak Çarşamba ve 28 Ocak Perşembe günü oynanacak çeyrek final rövanş karşılaşmalarıyla devam edecek. () da bugün ve yarın oynanacak maçlarda VAR ve olarak görev yapacak hakemleri duyurdu.

TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:

YARIN
20.00 Ümraniyespor-Trabzonspor (VAR: , AVAR: )

27 ŞUBAT ÇARŞAMBA
14.00 Hatayspor-Galatasaray (VAR: Ali Şansalan, AVAR: Bahattin Şimşek)
20.00 Göztepe-Evkur (VAR: , AVAR: )

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