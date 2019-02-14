14 Şubat 2019, Perşembe

FUTBOL

Hamsik Çin'e transfer oldu

Hamsik Çin'e transfer oldu
FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 14.02.2019 Giriş Tarihi: 14.02.2019

temsilcisi 'nin yıldız futbolcusu 'in, temsilcisi Dalian Yifang'a olduğu duyuruldu.

1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden 'nin yıldız oyuncusu , ekibi Dalian Yifang'a oldu.

Transferi, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından duyuran Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, "Dalian Yifang ile anlaşma sağladık. Marek'e Çin'de mutluluklar diliyorum. Napoli'nin kapısı, kendisine her zaman açık." ifadelerini kullandı.

İtalya basınında yer alan haberlere göre, Çin temsilcisi Dalian Yifang, 31 yaşındaki Slovak oyuncu için Napoli'ye 20 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek.

Napoli tarihinin en iyi yabancı oyuncuları arasında yer alan Hamsik, İtalya kulübüyle çıktığı 520 karşılaşmada 121 gol ve 111 asistlik performans sergiledi.

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