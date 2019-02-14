14 Şubat 2019, Perşembe

FUTBOL

Gianni Infantino'dan Yıldırım Demirören'e ziyaret

Infantino'dan Yıldırım Demirören'e ziyaret
FUTBOL
Giriş Tarihi: 14.02.2019

Futbol Yönetim Zirvesi için 'da bulunan FIFA Baskani Gianni İnfantino, Milli takımın Riva'daki tesislerini ziyaret etti.

Infantino ve beraberindeki heyet, Başkanı ile de görüşmelerde bulundu. Yıldırım Demirören ve arasında yapılan görüşmelerin ardından antrenman sahasında yapılacak olan maçlar için hazırlıklar yapıldı. Mavi, beyaz, turuncu ve kırmızı takımlar arasında gerçekleştirilen turnuvada Başkanı Infantino, Mavi takım formasıyla sahaya çıktı. 4 takımında birbirleriyle yaptığı maçların ardından turnuvayı İnfantino'nun da yer aldığı Mavi takım kazandı. Karşılaşmaların ardından sahada yer alan herkese madalya verilirken, turnuvanın birincisi Mavi takım kupasını Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in elinden aldı.

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