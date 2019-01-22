22 Ocak 2019, Salı

FUTBOL

Arjantinli golcü Emiliano Sala'yı taşıyan uçaktan haber alınamıyor

Yeni transferi taşıyan uçak kayboldu!
FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 22.01.2019 Giriş Tarihi: 22.01.2019

Sezon başında Galatasaray'ın da listesinde yer alan ve 'nin renklerine kattığı Arjantinli golcü 'nın da içinde bulunduğu uçakla irtibatın kesildiği açıklandı.

ekibi 'nin 15 milyon sterlin (17 milyon euro) karşılığında Fransız ekibi 'tan ettiği 'nın da içinde bulunduğu uçakla dün gece irtibatın kesildiği ve hala haber alınamadığı bildirildi.

6 kişi kapasiteli Piper Malibu model özel jet içinde yolculuk eden iki kişiden biri olduğu düşünülen 'yla ilgili yaşanan gelişme sonrası Cardiff City kulübü de kısa süre önce resmi bir açıklama yayınlayarak durumdan duyulan endişeyi dile getirdi.



'nde yer alan Alderney Adası civarında kaybolan uçakla ilgili arama-kurtarma çalışmaları başlatıldığı, iki helikopter ve iki teknenin bir süredir bölgede bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, polis kaynaklarınca, Emiliano Sala'nın kaybolan uçakta olduğu doğrulandı. İlgili birimlerce yapılan açıklamada uçuş sırasında hava durumunun çok kötü olmadığı, rüzgar hızının da normal seviyede seyrettiği belirtildi.



HAVAALANINA TAKIM ARKADAŞI BIRAKTI

Sala'nın İngiltere'ye gitmek üzere havaalanına Nantes'tan takım arkadaşı savunma oyuncusu Nicolas Pallois'in bıraktığı öğrenildi.

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