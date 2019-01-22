Sezon başında Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan ve Cardiff City'nin renklerine kattığı Arjantinli golcü Emiliano Sala'nın da içinde bulunduğu uçakla irtibatın kesildiği açıklandı.

Premier Lig ekibi Cardiff City'nin 15 milyon sterlin (17 milyon euro) karşılığında Fransız ekibi Nantes'tan transfer ettiği Emiliano Sala'nın da içinde bulunduğu uçakla dün gece irtibatın kesildiği ve hala haber alınamadığı bildirildi.

6 kişi kapasiteli Piper Malibu model özel jet içinde yolculuk eden iki kişiden biri olduğu düşünülen Sala'yla ilgili yaşanan gelişme sonrası Cardiff City kulübü de kısa süre önce resmi bir açıklama yayınlayarak durumdan duyulan endişeyi dile getirdi.







Manş Denizi'nde yer alan Alderney Adası civarında kaybolan uçakla ilgili arama-kurtarma çalışmaları başlatıldığı, iki helikopter ve iki teknenin bir süredir bölgede bulunduğu öğrenildi.



Öte yandan, polis kaynaklarınca, Emiliano Sala'nın kaybolan uçakta olduğu doğrulandı. İlgili birimlerce yapılan açıklamada uçuş sırasında hava durumunun çok kötü olmadığı, rüzgar hızının da normal seviyede seyrettiği belirtildi.







HAVAALANINA TAKIM ARKADAŞI BIRAKTI

Sala'nın İngiltere'ye gitmek üzere havaalanına Nantes'tan takım arkadaşı savunma oyuncusu Nicolas Pallois'in bıraktığı öğrenildi.



