21 Ocak 2019, Pazartesi

FUTBOL

Antrenör Yıldırım Uran vefat etti

Antrenör Yıldırım Uran vefat etti
FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 21.01.2019 Giriş Tarihi: 21.01.2019

En son 'da teknik direktör 'nun yardımcılığını yapan vefat etti.

Yaklaşık 1 hafta önce geçirdiği kalp krizin ardından hastanede tedavi altına alınan 'ın bugün hayatını kaybettiği öğrenildi.

1986-1987 sezonundan itibaren çeşitli takımlarda teknik direktörlük yapan 6 Ekim 1955 doğumlu Yıldırım Uran, 2008-2009 sezonundan başlayarak Akhisarspor, , ve 'da teknik direktör 'nun yardımcılığını üstlendi.

GALATASARAY'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Galatasaray Kulübü, 2014-2015 sezonunda sarı-kırmızılı kulüpte yardımcı antrenör olarak görev yapan Yıldırım Uran'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Türk futboluna uzun yıllar farklı renkler altında hizmet veren ve 2014-2015 sezonunda futbol takımımızda yardımcı antrenör olarak görev yapan Yıldırım Uran'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Yıldırım Uran'a Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Türk futbol camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

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