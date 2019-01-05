Yıldırım Demirören: Tedbir alınacak

Türkiye Federasyon Başkanı (TFF) Yıldırım Demirören "VAR inceleme alanına hakemle birlikte kimse giremeyecek" dedi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Temsilciler Kurulu tarafından düzenlenen 2018-2019 sezonu Devre Arası Altuğ Verdi Temsilciler Semineri'ne katıldı. Demirören; Üst Klasman, Federasyon Güvenlik ve Akreditasyon ile Klasman Temsilcilerine hitaben yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "UEFA ve FIFA'nın çok önemsediği sporcu sağlığı, merdiven boşlukları, güvenlik, koridor ve sahaya çıkış alanlarındaki düzen konusunda ilerlemeler kat ettik.



GÖRÜNTÜLER HOŞ DEĞİL



Video Yardımcı Hakem sistemi futbolumuz için önemli bir yenilik oldu. Ancak görüyoruz ki, VAR monitörlerinin çıkış tüneli ve kulübelere yakın olması nedeniyle hoş olmayan görüntüler ortaya çıkıyor. Herkes hakem inceleme alanına giriyor. Bu kargaşa ve kalabalık, hakemlerimizi zorluyor. VAR alanı da artık bizim kırmızı çizgimiz... Bu görüntülere izin vermeyelim, tüm tedbirleri alalım."