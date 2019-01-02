02 Ocak 2019, Çarşamba

FUTBOL

Muharrem Kasapoğlu: Durmak yok yola devam

Muharrem Kasapoğlu: Durmak yok yola devam
FUTBOL
Giriş Tarihi: 01.01.2019

Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu’nun 2019 yılı mesajı netti: Hedefimiz bu sene de gençlerimizin yüzlerini güldürmek, ülkemize yeni zaferler yaşatmak

Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, 2019 yılı için hedeflerini ve beklentilerini açıkladı. Gençlerin en iyi imkanlara sahip olmaları için var güçleriyle çalışacaklarını belirten Kasapoğlu, "2018 yılı boyunca ülkeye ve Türk sporuna yeni açılımlar kazandıran pek çok faaliyet gerçekleştirdik. Hedefimiz, 2019'da da gençlerimizin yüzlerini güldürecek ve ülkemize yeni sportif başarılar kazandırmak olacak. Ülkemizin demokrasideki ve ekonomideki gelişmesini çok daha ileri mesafelere taşıyacağız" diye konuştu

VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ

Bakan Kasapoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "'nin aklı, kalbi, vicdanı gençlerimizin en iyi imkanlara sahip olması için var gücümüzle çalışırken,
onların bir önce bütün üretim süreçlerinde sorumluluk almalarını, sevgi ve kardeşliğin dilini zenginleştirmelerini diliyoruz. Onların sporla, bilimle, sanatla iç içe bir hayat sürmeleri için gereken imkanları sağlama gayreti içindeyiz. Biliyoruz ki Türkiye'nin çocukları ile gençleri ne kadar mutlu ve başarılı olursa, ülkenin yarını da aynı ölçüde aydınlık olacaktır."

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