02 Ocak 2019, Çarşamba

FUTBOL

Chelsea, Pulisic'i transfer etti

Chelsea Pulisici transfer etti
FUTBOL
Giriş Tarihi: 02.01.2019

İngiltere ekiplerinden , 'nın takımından Hırvat kökenli ABD'li futbolcu Christian Pulisic'i etti.

Kulübünden yapılan açıklamada, 20 yaşındaki Pulisic'in transferi için ile 64 milyon avro bonservis karşılığı anlaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, Pulisic'in sezon sonuna kadar Borussia Dortmund'da kiralık oynayacağı, 2019-2020 sezonundan itibaren de Chelsea forması giyeceği kaydedildi.

Alman ekibinde sportif direktör Michael Zorc, Pulisic'in 'de oynama hayali olduğunu, bundan dolayı Chelsea'nin sunduğu cazip teklifi kabul ettiklerini aktardı.

Borussia Dortmund'da 2015-2016 sezonundan itibaren A takım forması giymeye başlayan Pulisic, çıktığı 115 resmi maçta 15 gol atmayı başardı.

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