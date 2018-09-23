    23 Eylül 2018, Pazar

    FUTBOL

    Van Persie, Advocaat'ı üzdü

    Van Persie, Advocaatı üzdü
    FUTBOL
    Giriş Tarihi: 23.09.2018

    Hollanda Birinci Futbol Ligi'nde (Eredivisie) Feyenoord, Robin 'nin golüyle 'ın çalıştırdığı Utrecht'i 1-0 yendi.

    Eredivisie'nin 6. haftasında Feyenoord, 'yi 2016-2017 sezonunda çalıştıran 'la ilk maçına çıkan Utrecht'i konuk etti.

    Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Robin 'nin 87. dakikada attığı kafa golüyle Feyenoord sahadan 1-0 galip ayrıldı. Van Persie, attığı bu golle Fenerbahçe'de birlikte çalıştığı Advocaat'a ilk maçında mağlubiyet yaşattı.

    Deneyimli santrfor, ligde şu ana kadarki tüm maçlarda görev yaparken, attığı gol sayısını 5'e çıkardı.

    Bu sonuçla Feyenoord, puanını 13'e yükseltti. Galibiyet hasreti 4 haftaya yükselen Utrecht ise 5 puanda kaldı.

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