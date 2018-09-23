    23 Eylül 2018, Pazar

    FUTBOL

    Sevilla farklı kazandı

    Sevilla farklı kazandı
    FUTBOL
    Giriş Tarihi: 23.09.2018

    Akhisarspor'un UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki rakiplerinden , İspanya Birinci Futbol Ligi'nde () karşılaştığı 'yi 6-2 yendi.

    , 'nın 5. haftasında 'ye konuk oldu. Endülüs ekibi, Wissam Ben Yedder (3), Daniel Carriço, Andre Silva ve Pablo Sarabia'nın golleriyle sahadan 6-2 galip ayrıldı. Levante''nin golleri ise Roger ve Simon Kjaer'den (kendi kalesine) geldi.

    Ligde 3 hafta sonra galip gelen Sevilla, puanını 7'ye çıkardı.

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