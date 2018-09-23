23 Eylül 2018, Pazar
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Sevilla farklı kazandı
Giriş Tarihi: 23.09.2018
Akhisarspor'un UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki rakiplerinden Sevilla, İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) karşılaştığı Levante'yi 6-2 yendi.
Sevilla, La Liga'nın 5. haftasında Levante'ye konuk oldu. Endülüs ekibi, Wissam Ben Yedder (3), Daniel Carriço, Andre Silva ve Pablo Sarabia'nın golleriyle sahadan 6-2 galip ayrıldı. Levante''nin golleri ise Roger ve Simon Kjaer'den (kendi kalesine) geldi.
Ligde 3 hafta sonra galip gelen Sevilla, puanını 7'ye çıkardı.
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