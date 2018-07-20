    20 Temmuz 2018, Cuma

    FUTBOL

    Tottenham, Heung-Min Son'un sözleşmesini 5 yıl uzattı

    Tottenham, Heung-Min Sonla uzattı
    FUTBOL
    Giriş Tarihi: 20.07.2018

    Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Güney Koreli futbolcu Heung-Min Son'un sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı.

    Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren İngiliz ekibi Tottenham, iç transferde Güney Koreli futbolcu Heung-Min Son ile nikah tazeledi. Tottenham'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Son'un sözleşmesinin 2023 yılına kadar uzatıldığı belirtildi. 26 yaşındaki futbolcu, 2015 yılında Alman temsilcisi Bayer Leverkusen'den 30 milyon Euro'ya transfer edilmişti. Güney Koreli oyuncu, Tottenham ile toplamda 140 resmi müsabakaya çıktı ve 47 kez rakip fileleri havalandırdı.

    Heung-Min Son, Rusya'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda da Güney Kore'nin kadrosunda yer almış ve 2 gol kaydetmişti.
    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FUTBOL HABERLERİ
    CAStan Galatasaraya müjdeli haber CAS'tan Galatasaray'a müjdeli haber
    Ronaldo %6 daha az vergi vermek için gitti! "Ronaldo %6 daha az vergi vermek için gitti!"
    En değerli 10 genç isim belli oldu En değerli 10 genç isim belli oldu
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör