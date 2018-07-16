Dünya Kupasının lideri Brezilya

Dünya Kupası'nın lideri Brezilya
Uruguay'da 1930 yılında başlayan Dünya Kupası mücadelesinin 88 yıllık tarihine bakıldığında, kupa organizasyonlarına 79 ülke katıldı.
Rusya'daki şampiyonanın ardından dünya kupalarında 109 maç oynayan ve bu karşılaşmalardan 73'ünü kazanan Brezilya, genel klasmanda 237 puanla lider konumda. Kupalarda 109 maç yapan takipçisi Almanya ise 221 puana sahip.
Sıralamada 83 maçta 45 galibiyet elde eden ve 156 puana sahip İtalya üçüncü, 115 puanlı son şampiyon Fransa ise beşinci sırada yer alıyor.
- Türkiye 36. sırada
Dünya kupalarına iki kez katılan ve birinde 3. sırayı elde eden Türkiye, genel klasmanda 36. sırada bulunuyor.
Milli takım, oynadığı 10 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik, 4 yenilgi yaşadı ve 16. puanla 36. sıraya yerleşti.
- En çok maç yapan Brezilya ile Almanya
Brezilya ve Almanya, dünya kupalarında en çok maç yapan takım olma unvanını paylaşıyor.
İki ülke, dünya kupalarında bugüne dek 109'ar maç yaptı. İtalya 83, Arjantin ise 81 maçla iki ülkeyi izledi.
- 10 ülkenin puanı yok
Dünya kupalarına katılan ülkeler içinden 10'u bu organizasyonda puan alamadı.
Endonezya, Irak, Togo, Kanada, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Haiti, Zaire, Panama ve El Salvador, dünya kupalarında puan alamayan ülkeler olarak dikkati çekti.
Bu ülkeler içinde sadece El Salvador, 2 kez dünya kupalarına katılma başarısı gösterirken, diğerleri ise birer kez bu organizasyonda mücadele etti.
- 5 ülkenin golü yok
Dünya kupalarında 5 ülke gol atmayı başaramadı.
Kupanın 88 yıllık tarihinde gol atmayı başaramayan ülkeler Trinidad Tobago, Endonezya, Kanada, Çin ve Zaire oldu.
- Genel klasman
Dünya kupası organizasyonlarına katılan ülkeler ve aldıkları puanla sıralamadaki yerleri şöyle:
Takım
O
G
B
M
A
Y
P
K
1. Brezilya
109
73
18
18
229
105
237
21
2. Almanya
109
67
20
22
226
125
221
19
3. İtalya
83
45
21
17
128
77
156
18
4. Arjantin
81
43
15
23
137
93
144
17
5. Fransa
66
34
13
19
120
77
115
15
6. İngiltere
69
29
21
19
91
64
108
15
7. İspanya
63
30
15
18
99
72
105
15
8. Hollanda
50
27
12
11
86
48
93
10
9. Uruguay
56
24
12
20
87
74
84
13
10. İsveç
51
19
13
19
80
73
70
12
|11. Belçika
|48
|20
|9
|19
|68
|72
|69
|13
12. Rusya
45
19
10
16
77
54
67
11
|13. Sırbistan
|46
|18
|8
|20
|66
|63
|62
|12
14. Meksika
57
16
14
27
60
98
62
16
15. Polonya
34
16
5
13
46
45
53
8
16. Portekiz
30
14
6
10
49
35
48
7
|17. Macaristan
|32
|15
|3
|14
|87
|57
|48
|9
18. İsviçre
37
12
8
17
50
64
44
11
19. Çekya
33
12
5
16
47
49
41
9
20. Avusturya
29
12
4
13
43
47
40
7
21. Şili
33
11
7
15
40
49
40
9
22. Hırvatistan
23
11
4
8
35
26
37
5
|23. Danimarka
|20
|9
|5
|6
|30
|26
|32
|5
24. Paraguay
27
7
10
10
30
38
31
8
25. Kolombiya
22
9
3
10
32
30
30
6
26. ABD
33
8
6
19
37
62
30
10
27. Romanya
21
8
5
8
30
32
29
7
|28. Güney Kore
|34
|6
|9
|19
|34
|70
|27
|10
|29. Nijerya
|21
|6
|3
|12
|23
|30
|21
|6
30. Japonya
21
5
5
11
20
29
20
6
31. Kosta Rika
18
5
5
8
19
28
20
5
|32. İskoçya
|23
|4
|7
|12
|25
|41
|19
|8
33. Kamerun
23
4
7
12
18
43
19
7
34. Peru
18
5
3
10
21
33
18
5
35. Bulgaristan
26
3
8
15
22
53
17
7
|36. Türkiye
|10
|5
|1
|4
|20
|17
|16
|2
37. Gana
12
4
3
5
13
16
15
3
38. İrlanda Cumhuriyeti
13
2
8
3
10
10
14
3
39. Kuzey İrlanda
13
3
5
5
13
23
14
3
40. Ekvador
10
4
1
5
10
11
13
3
41. Senegal
8
3
3
2
11
10
12
2
|42. Cezayir
|13
|3
|3
|7
|13
|19
|12
|4
43. Fas
16
2
5
9
14
22
11
5
44. Suudi Arabistan
16
3
2
11
11
39
11
5
45. Fildişi Sahili
9
3
1
5
13
14
10
3
46. Güney Afrika
9
2
4
3
11
16
10
3
47. Tunus
15
2
4
9
13
25
10
5
48. İran
15
2
4
9
9
24
10
5
|49. Avustralya
|16
|2
|4
|10
|13
|31
|10
|5
50. Norveç
8
2
3
3
7
8
9
3
51. Doğu Almanya
6
2
2
2
5
5
8
1
52. Yunanistan
10
2
2
6
5
20
8
3
53. Ukrayna
5
2
1
2
5
7
7
1
54. Galler
5
1
3
1
4
4
6
1
55. Slovakya
4
1
1
2
5
7
4
1
56. Slovenya
6
1
1
4
5
10
4
2
57. Küba
3
1
1
1
5
12
4
1
58. Kuzey Kore
7
1
1
5
6
21
4
2
|59. Bosna Hersek
|3
|1
|0
|2
|4
|4
|3
|1
60. Jamaika
3
1
0
2
3
9
3
1
61. Yeni Zelanda
6
0
3
3
4
14
3
2
62. Honduras
9
0
3
6
3
14
3
3
63. Angola
3
0
2
1
1
2
2
1
64. İsrail
3
0
2
1
1
3
2
1
65. Mısır
7
0
2
5
5
12
2
3
|66. İzlanda
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|1
|1
67. Kuveyt
3
0
1
2
2
6
1
1
68. Trinidad Tobago
3
0
1
2
0
4
1
1
69. Bolivya
6
0
1
5
1
20
1
3
70. Irak
3
0
0
3
1
4
0
1
71. Togo
3
0
0
3
1
6
0
1
72. Kanada
3
0
0
3
0
5
0
1
|73. Endonezya
|1
|0
|0
|1
|0
|6
|0
|1
|74. Panama
|3
|0
|0
|3
|2
|11
|0
|1
Birleşik Arap Emirlikleri
3
0
0
3
2
11
0
1
76. Çin
3
0
0
3
0
9
0
1
77. Haiti
3
0
0
3
2
14
0
1
78. Zaire
3
0
0
3
0
14
0
1
79. El Salvador
6
0
0
6
1
22
0
2
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