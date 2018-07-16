    16 Temmuz 2018, Pazartesi

    FUTBOL

    Dünya Kupası'nın lideri Brezilya

    Dünya Kupasının lideri Brezilya
    FUTBOL
    Giriş Tarihi: 16.07.2018

    Uruguay'da 1930 yılında başlayan Dünya Kupası mücadelesinin 88 yıllık tarihine bakıldığında, kupa organizasyonlarına 79 ülke katıldı.

    Rusya'daki şampiyonanın ardından dünya kupalarında 109 maç oynayan ve bu karşılaşmalardan 73'ünü kazanan Brezilya, genel klasmanda 237 puanla lider konumda. Kupalarda 109 maç yapan takipçisi Almanya ise 221 puana sahip.

    Sıralamada 83 maçta 45 galibiyet elde eden ve 156 puana sahip İtalya üçüncü, 115 puanlı son şampiyon Fransa ise beşinci sırada yer alıyor.

    - Türkiye 36. sırada

    Dünya kupalarına iki kez katılan ve birinde 3. sırayı elde eden Türkiye, genel klasmanda 36. sırada bulunuyor.

    Milli takım, oynadığı 10 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik, 4 yenilgi yaşadı ve 16. puanla 36. sıraya yerleşti.

    - En çok maç yapan Brezilya ile Almanya

    Brezilya ve Almanya, dünya kupalarında en çok maç yapan takım olma unvanını paylaşıyor.

    İki ülke, dünya kupalarında bugüne dek 109'ar maç yaptı. İtalya 83, Arjantin ise 81 maçla iki ülkeyi izledi.

    - 10 ülkenin puanı yok

    Dünya kupalarına katılan ülkeler içinden 10'u bu organizasyonda puan alamadı.

    Endonezya, Irak, Togo, Kanada, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Haiti, Zaire, Panama ve El Salvador, dünya kupalarında puan alamayan ülkeler olarak dikkati çekti.

    Bu ülkeler içinde sadece El Salvador, 2 kez dünya kupalarına katılma başarısı gösterirken, diğerleri ise birer kez bu organizasyonda mücadele etti.

    - 5 ülkenin golü yok

    Dünya kupalarında 5 ülke gol atmayı başaramadı.

    Kupanın 88 yıllık tarihinde gol atmayı başaramayan ülkeler Trinidad Tobago, Endonezya, Kanada, Çin ve Zaire oldu.

    - Genel klasman

    Dünya kupası organizasyonlarına katılan ülkeler ve aldıkları puanla sıralamadaki yerleri şöyle:

    Takım

    O

    G

    B

    M

    A

    Y

    P

    K

    1. Brezilya

    109

    73

    18

    18

    229

    105

    237

    21

    2. Almanya

    109

    67

    20

    22

    226

    125

    221

    19

    3. İtalya

    83

    45

    21

    17

    128

    77

    156

    18

    4. Arjantin

    81

    43

    15

    23

    137

    93

    144

    17

    5. Fransa

    66

    34

    13

    19

    120

    77

    115

    15

    6. İngiltere

    69

    29

    21

    19

    91

    64

    108

    15

    7. İspanya

    63

    30

    15

    18

    99

    72

    105

    15

    8. Hollanda

    50

    27

    12

    11

    86

    48

    93

    10

    9. Uruguay

    56

    24

    12

    20

    87

    74

    84

    13

    10. İsveç

    51

    19

    13

    19

    80

    73

    70

    12

    11. Belçika482091968726913

    12. Rusya

    45

    19

    10

    16

    77

    54

    67

    11

    13. Sırbistan461882066636212

    14. Meksika

    57

    16

    14

    27

    60

    98

    62

    16

    15. Polonya

    34

    16

    5

    13

    46

    45

    53

    8

    16. Portekiz

    30

    14

    6

    10

    49

    35

    48

    7

    17. Macaristan32153148757489

    18. İsviçre

    37

    12

    8

    17

    50

    64

    44

    11

    19. Çekya

    33

    12

    5

    16

    47

    49

    41

    9

    20. Avusturya

    29

    12

    4

    13

    43

    47

    40

    7

    21. Şili

    33

    11

    7

    15

    40

    49

    40

    9

    22. Hırvatistan

    23

    11

    4

    8

    35

    26

    37

    5

    23. Danimarka209563026325

    24. Paraguay

    27

    7

    10

    10

    30

    38

    31

    8

    25. Kolombiya

    22

    9

    3

    10

    32

    30

    30

    6

    26. ABD

    33

    8

    6

    19

    37

    62

    30

    10

    27. Romanya

    21

    8

    5

    8

    30

    32

    29

    7

    28. Güney Kore34691934702710
    29. Nijerya2163122330216

    30. Japonya

    21

    5

    5

    11

    20

    29

    20

    6

    31. Kosta Rika

    18

    5

    5

    8

    19

    28

    20

    5

    32. İskoçya2347122541198

    33. Kamerun

    23

    4

    7

    12

    18

    43

    19

    7

    34. Peru

    18

    5

    3

    10

    21

    33

    18

    5

    35. Bulgaristan

    26

    3

    8

    15

    22

    53

    17

    7

    36. Türkiye105142017162

    37. Gana

    12

    4

    3

    5

    13

    16

    15

    3

    38. İrlanda Cumhuriyeti

    13

    2

    8

    3

    10

    10

    14

    3

    39. Kuzey İrlanda

    13

    3

    5

    5

    13

    23

    14

    3

    40. Ekvador

    10

    4

    1

    5

    10

    11

    13

    3

    41. Senegal

    8

    3

    3

    2

    11

    10

    12

    2

    42. Cezayir133371319124

    43. Fas

    16

    2

    5

    9

    14

    22

    11

    5

    44. Suudi Arabistan

    16

    3

    2

    11

    11

    39

    11

    5

    45. Fildişi Sahili

    9

    3

    1

    5

    13

    14

    10

    3

    46. Güney Afrika

    9

    2

    4

    3

    11

    16

    10

    3

    47. Tunus

    15

    2

    4

    9

    13

    25

    10

    5

    48. İran

    15

    2

    4

    9

    9

    24

    10

    5

    49. Avustralya1624101331105

    50. Norveç

    8

    2

    3

    3

    7

    8

    9

    3

    51. Doğu Almanya

    6

    2

    2

    2

    5

    5

    8

    1

    52. Yunanistan

    10

    2

    2

    6

    5

    20

    8

    3

    53. Ukrayna

    5

    2

    1

    2

    5

    7

    7

    1

    54. Galler

    5

    1

    3

    1

    4

    4

    6

    1

    55. Slovakya

    4

    1

    1

    2

    5

    7

    4

    1

    56. Slovenya

    6

    1

    1

    4

    5

    10

    4

    2

    57. Küba

    3

    1

    1

    1

    5

    12

    4

    1

    58. Kuzey Kore

    7

    1

    1

    5

    6

    21

    4

    2

    59. Bosna Hersek31024431

    60. Jamaika

    3

    1

    0

    2

    3

    9

    3

    1

    61. Yeni Zelanda

    6

    0

    3

    3

    4

    14

    3

    2

    62. Honduras

    9

    0

    3

    6

    3

    14

    3

    3

    63. Angola

    3

    0

    2

    1

    1

    2

    2

    1

    64. İsrail

    3

    0

    2

    1

    1

    3

    2

    1

    65. Mısır

    7

    0

    2

    5

    5

    12

    2

    3

    66. İzlanda30122511

    67. Kuveyt

    3

    0

    1

    2

    2

    6

    1

    1

    68. Trinidad Tobago

    3

    0

    1

    2

    0

    4

    1

    1

    69. Bolivya

    6

    0

    1

    5

    1

    20

    1

    3

    70. Irak

    3

    0

    0

    3

    1

    4

    0

    1

    71. Togo

    3

    0

    0

    3

    1

    6

    0

    1

    72. Kanada

    3

    0

    0

    3

    0

    5

    0

    1

    73. Endonezya10010601
    74. Panama300321101

    Birleşik Arap Emirlikleri

    3

    0

    0

    3

    2

    11

    0

    1

    76. Çin

    3

    0

    0

    3

    0

    9

    0

    1

    77. Haiti

    3

    0

    0

    3

    2

    14

    0

    1

    78. Zaire

    3

    0

    0

    3

    0

    14

    0

    1

    79. El Salvador

    6

    0

    0

    6

    1

    22

    0

    2

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