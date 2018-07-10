Nigel de Jong, Katar ekibi El-Ehli ile anlaştı

Katar Birinci Futbol Ligi takımlarından El-Ehli Doha, Hollandalı orta saha oyuncusu Nigel De Jong ile anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ara transfer döneminde Alman ekibi Mainz 05 ile yaptığı sözleşme 2017-18 sezonu sonunda biten de Jong ile anlaşıldı.

Hollanda Milli Takımı formasıyla 81 maça çıkan 33 yaşındaki futbolcu, Ajax, Hamburg, Manchester City, Milan ve Los Angeles Galaxy kulüplerinin yanı sıra 2016 yazından 2018'in ocak ayına kadar da Galatasaray'da oynadı.