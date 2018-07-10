    11 Temmuz 2018, Çarşamba

    FUTBOL

    Nigel de Jong, Katar ekibi El-Ehli ile anlaştı

    Nigel de Jong Katarda
    FUTBOL
    Giriş Tarihi: 10.07.2018

    Katar Birinci Futbol Ligi takımlarından El-Ehli Doha, Hollandalı orta saha oyuncusu Nigel De Jong ile anlaştı.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ara transfer döneminde Alman ekibi Mainz 05 ile yaptığı sözleşme 2017-18 sezonu sonunda biten de Jong ile anlaşıldı.

    Hollanda Milli Takımı formasıyla 81 maça çıkan 33 yaşındaki futbolcu, Ajax, Hamburg, Manchester City, Milan ve Los Angeles Galaxy kulüplerinin yanı sıra 2016 yazından 2018'in ocak ayına kadar da Galatasaray'da oynadı.

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