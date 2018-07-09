    11 Temmuz 2018, Çarşamba

    FUTBOL

    Süper Lig fikstürü çekiliyor

    Süper Ligde fikstür bugün çekiliyor
    FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 09.07.2018 Giriş Tarihi: 09.07.2018

    Spor Toto Süper Lig'cde 2018-2019 sezonu fikstürü çekilecek kura ile belli olacak.

    Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonu fikstür çekimi 9 Temmuz Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

    Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Türk Milli Takımı ve Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Lefter Küçükandonyadis'in adı verilen 2018-2019 sezonu fikstür çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 15.00'te başlayacak.

    Fikstür çekimine TFF yetkilileri ile Süper Lig kulüplerinin temsilcileri katılacak.

    Süper Lig'de yeni sezon 10, 11, 12 ve 13 Ağustos'ta oynanacak müsabakalarla başlayacak. Lig, 26 Mayıs 2019'da yapılacak maçlarla sona erecek.
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