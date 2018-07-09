Ronaldo tatilin tadını çıkarıyor

Son günlerde adı sıkça İtalyan ekibi Juventus'la anılan Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo ailesiyle tatilin keyfini çıkarıyor.

2018 Dünya Kupası'na veda etmeleri sonrası soluğu ailesinin yanında alan Ronaldo, kız arkadaşı Georgina Rodriguez, oğlu Ronaldo Jr. ve kızı Alana Martina ile tekne gezisine çıktı.

Real Madrid'deki geleceği merak konusu olan ve Juventus'a 100 milyon euro karşılığında transfer olacağı iddia edilen Ronaldo akşam ailesi ve yakın arkadaşlarıyla birlikte yemek yedi.







Cristiano Ronaldo ve kız arkadaşı Georgina Rodriguez tatil fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle de paylaştı.



