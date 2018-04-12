La Liga'nın resmi Twitter hesabı, Beşiktaş ve A Milli Takım'ın eski yıldızı Nihat Kahveci'yle ilgili flaş bir paylaşım yaptı.

Nihat'ın Real Sociedad'da forma giydiği dönemden attığı bir golü takipçileriyle paylaşan La Liga'nın milli futbolcuyla ilgili yazdığı mesaj büyük beğeni topladı.

Real Sociedad'ın gol öncesi yaptığı paslaşmalara dikkat çeken hesap, "Nihat'ın San Sebastian'da heykeli dikilmesi gerekir." ifadelerini kullandı.

Bu paylaşım, özellikle Türk kullanıcılar tarafından yüzlerce yorum ve beğeni aldı.



???? @NihatKahveci8 debería tener una estatua con su nombre en San Sebastián... ????



PD: ¡¡Atentos a la jugada de la @RealSociedad en el primer gol!!#TalDíaComoHoy #LaLigaHistory pic.twitter.com/QBSdteEvVc — LaLiga (@LaLiga) 11 Nisan 2018