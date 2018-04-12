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    12 Nisan 2018, Perşembe

    FUTBOL

    La Liga'dan Nihat Kahveci paylaşımı

    Nihat Kahvecinin heykeli dikilmeli
    FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 12.04.2018 Giriş Tarihi: 12.04.2018

    La Liga'nın resmi Twitter hesabı, Beşiktaş ve A Milli Takım'ın eski yıldızı Nihat Kahveci'yle ilgili flaş bir paylaşım yaptı.

    Nihat'ın Real Sociedad'da forma giydiği dönemden attığı bir golü takipçileriyle paylaşan La Liga'nın milli futbolcuyla ilgili yazdığı mesaj büyük beğeni topladı.

    Real Sociedad'ın gol öncesi yaptığı paslaşmalara dikkat çeken hesap, "Nihat'ın San Sebastian'da heykeli dikilmesi gerekir." ifadelerini kullandı.

    Bu paylaşım, özellikle Türk kullanıcılar tarafından yüzlerce yorum ve beğeni aldı.


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