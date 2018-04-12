;
    12 Nisan 2018, Perşembe

    FUTBOL

    Giuliano Terraneo, Premier Lig ekibi West Bromwich Albion'la anlaştı

    F.Bahçeden sonra Premier Lig ekibinde!
    FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 12.04.2018 Giriş Tarihi: 12.04.2018

    Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Giuliano Terraneo, Premier Lig'in son sırasında yer alan West Bromwich Albion kulübünün teknik danışmanı oldu.

    2015'te Fenerbahçe'ye büyük umutlarla getirilen, sonrasında gerçekleştirdiği Robin van Persie ve Nani transferleriyle de alkış toplayan Giuliano Terraneo, Premier Lig ekibi West Bromwich Albion'un yolunu tuttu.

    Sarı lacivertli ekiple yarım sezon çalışan, sonrasında ise herhangi bir takımla anlaşmayan Terraneo'nun İngiliz ekibinde 6 ay görev yapacağı ve kulübe danışman olarak hizmet vereceği öğrenildi.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FUTBOL HABERLERİ
    Nihat Kahvecinin heykeli dikilmeli "Nihat Kahveci'nin heykeli dikilmeli"
    Felipe Melo bu faulle büyük tepki çekti Felipe Melo bu faulle büyük tepki çekti
    İran Futbol Federasyonundan TFFye ziyaret İran Futbol Federasyonundan TFF'ye ziyaret
    BİZE ULAŞIN