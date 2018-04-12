Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Giuliano Terraneo, Premier Lig'in son sırasında yer alan West Bromwich Albion kulübünün teknik danışmanı oldu.

2015'te Fenerbahçe'ye büyük umutlarla getirilen, sonrasında gerçekleştirdiği Robin van Persie ve Nani transferleriyle de alkış toplayan Giuliano Terraneo, Premier Lig ekibi West Bromwich Albion'un yolunu tuttu.

Sarı lacivertli ekiple yarım sezon çalışan, sonrasında ise herhangi bir takımla anlaşmayan Terraneo'nun İngiliz ekibinde 6 ay görev yapacağı ve kulübe danışman olarak hizmet vereceği öğrenildi.



