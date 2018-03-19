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    20 Mart 2018, Salı

    FUTBOL

    "Türkiye'de bu yoktu"

    Türkiyede bu yoktu
    FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 19.03.2018 Giriş Tarihi: 19.03.2018

    Cenk Tosun, İngiltere'ye alışma süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

    "Fiziksel anlamda ilk günlerde İngiltere'de zorlandım. İdmanlar çok zorluydu. Fakat sonrasında alıştım. Şu an gayet iyi durumdayım."

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