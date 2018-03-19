Türkiyede bu yoktu

20 Mart 2018, Salı
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"Türkiye'de bu yoktu"
Güncelleme Tarihi: 19.03.2018 Giriş Tarihi: 19.03.2018
Cenk Tosun, İngiltere'ye alışma süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.
"Fiziksel anlamda ilk günlerde İngiltere'de zorlandım. İdmanlar çok zorluydu. Fakat sonrasında alıştım. Şu an gayet iyi durumdayım."
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