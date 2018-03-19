Enes Ünaldan, Osman Aşkın Baka yanıt

20 Mart 2018, Salı
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Enes Ünal'dan, Osman Aşkın Bak'a yanıt
Güncelleme Tarihi: 19.03.2018 Giriş Tarihi: 19.03.2018
Enes Ünal, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a yanıt verdi.
Dün gece Atletico Madrid ağlarını iki kez havalandıran Enes Ünal'a bir tebrik de Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan gelmişti. Bakan, sosyal medya hesabından, esprili bir dille "Enes bey ne yapıyorsunuz acaba?" yazmıştı. Enes'in Osman Aşkın Bak'a cevabı ise "Teşekkürler Sayın Bakanım" şeklinde oldu.
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