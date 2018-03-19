Enes Ünaldan, Osman Aşkın Baka yanıt

Enes Ünal, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a yanıt verdi.

Dün gece Atletico Madrid ağlarını iki kez havalandıran Enes Ünal'a bir tebrik de Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan gelmişti. Bakan, sosyal medya hesabından, esprili bir dille "Enes bey ne yapıyorsunuz acaba?" yazmıştı. Enes'in Osman Aşkın Bak'a cevabı ise "Teşekkürler Sayın Bakanım" şeklinde oldu.