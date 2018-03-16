Nefes kesen maç Antalyasporun

16 Mart 2018, Cuma
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Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 42'de Deniz Kadah, 53'te Souleymane Doukara ve 82'de Harun Alpsoy kaydetti.
Kasımpaşa'nın gollerini 66 ve 70'te Mbaye Diagne attı.
Evsahibi İstanbul ekibinde Bernard Mensah, 50'de çift sarıdan kırmızı kart gördü.
Ligde 3 maç (2 yenilgi, 1 beraberlik) sonra kazanan teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki Antalyaspor, puanını 28'e yükseltti.
Ligde son 4 maçında 2 mağlubiyet, 2 beraberlik alan Kasımpaşa ise 31 puanda kaldı.
Nefes kesen maç Antalyaspor'un
Güncelleme Tarihi: 16.03.2018 Giriş Tarihi: 16.03.2018
Spor Toto Süper Lig'de alt sıralardan kurtulmaya çalışan Antalyaspor, 26. haftada Kasımpaşa'ya konuk oldu. Akdeniz ekibi, İstanbul'daki karşılaşmayı 3-2 kazandı; ligde bu sezon deplasmanda ilk kez galip geldi.
Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 42'de Deniz Kadah, 53'te Souleymane Doukara ve 82'de Harun Alpsoy kaydetti.
Kasımpaşa'nın gollerini 66 ve 70'te Mbaye Diagne attı.
Evsahibi İstanbul ekibinde Bernard Mensah, 50'de çift sarıdan kırmızı kart gördü.
Ligde 3 maç (2 yenilgi, 1 beraberlik) sonra kazanan teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki Antalyaspor, puanını 28'e yükseltti.
Ligde son 4 maçında 2 mağlubiyet, 2 beraberlik alan Kasımpaşa ise 31 puanda kaldı.
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