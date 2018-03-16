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    16 Mart 2018, Cuma

    FUTBOL

    Domergue ve Stankovic'ten Tolunay Kafkas'a ziyaret

    Domergue ve Stankovicten Tolunay Kafkasa ziyaret
    FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 16.03.2018 Giriş Tarihi: 16.03.2018

    UEFA Elit Futbolcu Gelişim Direktörü ile Futbol Gelişiminden Sorumlu UEFA Başkan Danışmanı , Türkiye Futbol Federasyonu () Futbol Gelişim Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu 'ı ziyaret etti.

    'den yapılan açıklamada, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen ziyaretin ana gündem maddesinin genç futbolcu gelişimi olduğu belirtildi.

    'ın, konuklarına TFF'nin genç futbolcu gelişimi ve antrenör eğitimi alanlarında yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi verdiği, Domergue ve Stankovic'in ise UEFA'nın projelerini ve hedeflerini aktardığı bildirildi.

    Görüşmede TFF ile UEFA arasında yapılabilecek ortak çalışmaların da ele alındığı, bu çerçevede yeni düzenlenecek UEFA Elit A Kursu için TFF eğitmenlerinin Fransa'da bir sertifikasyon programına katılması konusunda fikir birliğine varıldığı kaydedildi.

    Ziyarette, Futbol Gelişim Direktörlüğü UEFA ve FIFA Teknik Koordinatörü Cezmi Turhan da hazır bulunduğu, ile 'in, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ni de incelediği aktarıldı.


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