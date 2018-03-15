Quaresma ve Betoya milli davet

Quaresma ve Beto, Portekiz milli takımına davet edildi

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Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Fernando Santos, Portekiz Milli Takımı'nın Mısır ve Hollanda ile oynayacağı hazırlık maçlarının kadrosuna Beşiktaş'tan Ricardo Quaresma ve Göztepe'den Beto'yu da dahil etti.Portekiz Futbol Federasyonu, milli takımın 23 Mart'ta Zürih'te Mısır ve 26 Mart'ta Cenevre'de Hollanda ile oynayacağı maçların aday kadrosunu açıkladı. Teknik direktör Fernando Santos'un oluşturduğu kadroda Beşiktaş'ta forma giyen kanat oyuncusu Ricardo Quaresma ve Göztepe formasını terleten kaleci Beto da yer aldı.Ayrıca bir dönem Fenerbahçe forması giyen Bruno Alves ve yine bir dönem Beşiktaş forması giyen Manuel Fernandes de kadroya alınan isimlerden oldu.KALECİ: Anthony Lopes, Beto, Rui PatricioDEFANS: Bruno Alves, Cedric Soares, Fabio Coentrao, Joao Cancelo, Jose Fonte, Raphael Guerreiro, Rolando, Ruben DiasORTA SAHA: Adrien Silva, Andre Gomes, Bruno Fernandes, Joao Mario, Joao Moutinho, Manuel Fernandes, Ruben Neves, William CarvalhoFORVET: Andre Silva, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Gelson Martins, Gonçalo Guedes, Ricardo Quaresma.Quaresma ve Göztepeli Beto, Portekiz'in Mısır ve Hollanda ile oynayacağı hazırlık maçları öncesi milli takıma