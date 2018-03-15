Neymardan tepki çeken Hawking paylaşımı

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Neymar'dan tepki çeken 'Hawking' paylaşımı
Güncelleme Tarihi: 15.03.2018 Giriş Tarihi: 15.03.2018
Brezilyalı yıldız, Stephen Hawking'in ölümüyle ilgili paylaştığı fotoğrafla tepki çekti
Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcusu Neymar, dün Stephen Hawking'in ölümü üzerine bir fotoğrafla birlikte mesaj yayınladı. Fotoğrafta tıpkı Hawking gibi tekerlekli sandalyede oturan Neymar'ın eğlenceli hali takipçilerinden tepki topladı.
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