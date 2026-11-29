Fenerbahçe, 22 yaşındaki stoperi Kojo Oppong'un geçirdiği ağır gribal enfeksiyon nedeniyle dün gece uygulanan tüm tedavilere rağmen yüksek ateşinin düşmemesi üzerine Erzurumspor FK maçı kadrosundan çıkarıldığını açıkladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Kulübü, Kojo Oppong'un geçirdiği ağır gribal enfeksiyon nedeniyle dün gece uygulanan tüm tedavilere rağmen yüksek ateşinin düşmemesi üzerine Erzurumspor FK maçı kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada "Futbolcumuz Kojo Oppong, geçirdiği ağır gribal enfeksiyon nedeniyle dün gece uygulanan tüm tedavilere rağmen yüksek ateşinin düşmemesi üzerine, sağlık ekibimizin değerlendirmesi doğrultusunda maç kadrosundan çıkarılmıştır. Oyuncumuzun tedavi ve takip süreci devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.