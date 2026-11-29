Fenerbahçe-Erzurumspor FK maçının VAR'ı Daniele Paterna oldu!
Trendyol Süper Lig’in 13. haftasındaki Fenerbahçe-Erzurumspor FK karşılaşmasının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Daniele Paterna oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak Fenerbahçe-Erzurumspor FK maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Daniele Paterna oldu.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında bugün oynanacak 3 maçın VAR'ı Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından açıklandı. Fenerbahçe, saat 19.00'da Erzurumspor FK'yı konuk edecek. Müsabakada Batuhan Kolak düdük çalacak. Bu maçın VAR koltuğunda İtalyan hakem Daniele Paterna oturacak, AVAR'da Ceyhun Sesigüzel eşlik edecek.
GÜNÜN DİĞER MAÇLARINDA VAR'LAR İSE ŞU ŞEKİLDE:
Çorum FK - Kocaelispor: Sarper Barış Saka
Eyüpspor - Başakşehir: Bilal Köseoğlu