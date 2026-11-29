Fenerbahçe'den bomba transfer! Sezon başında Galatasaray da istemişti

Ara transfer çalışmalarına son sürat devam eden Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin, sezon başında Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği o yıldız için devreye girdiği belirtildi. Konuya dair haberi ise İtalyan gazeteci Rudy Galetti duyurdu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)