Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe ile Erzurumspor FK kozlarını paylaşıyor. Avrupa'daki galibiyetin ardından ligde de kazanmak isteyen sarı-lacivertliler, taraftarı önünde sahaya çıkıyor. Peki, Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte canlı takip ekranı...

Fenerbahçe-Erzurumspor FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında heyecan Fenerbahçe-Erzurumspor FK karşılaşmasıyla devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönen sarı-lacivertliler, Süper Lig'de zirveyle arasındaki puan farkını azaltmak istiyor. Son lig maçında Kocaelispor ile 2-2 berabere kalan Emre Belözoğlu'nun öğrencileri, Kadıköy'de hata yapmak istemiyor. Konuk Erzurumspor FK ise üst üste yaşadığı mağlubiyetlerin ardından zorlu deplasmanda puan arıyor. Peki, Fenerbahçe-Erzurumspor FK maçı saat kaçta, hangi kanalda? Karşılaşmanın canlı skoru ve dakika dakika maç anlatımı haberimizde...

FENERBAHÇE-ERZURUMSPOR FK MAÇI CANLI TAKİP

Süper Lig'de haftanın önemli mücadelelerinden biri olan Fenerbahçe-Erzurumspor FK karşılaşmasının tüm gelişmelerini canlı skor ekranından takip edebilirsiniz. Maçta yaşanan önemli pozisyonlar, goller, kartlar ve oyuncu değişiklikleri anlık olarak takip ekranına yansıyacak.

FENERBAHÇE-ERZURUMSPOR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe-Erzurumspor FK karşılaşması, 29 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saati ile 19.00'da başlayacak. İki takım, Kadıköy'deki Chobani Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE-ERZURUMSPOR FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Erzurumspor FK mücadelesi beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler, karşılaşmayı uygun yayın aboneliğiyle izleyebilecek.

FENERBAHÇE-ERZURUMSPOR FK MAÇININ HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan görevlendirmeye göre karşılaşmada Batuhan Kolak düdük çalacak. Kolak'ın yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ve Esat Sancaktar üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak.

🏆 Trendyol Süper Lig 🆚 Erzurumspor FK 🗓️ 29 Kasım Pazar 🕖 19.00 🏟️ @chobanistadyum 📲 #FBvERZ #MaçVarsaÜlkerVar | @Ulker https://t.co/mUjAjI5vrY — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) November 28, 2026

FENERBAHÇE LİGDE YENİDEN ÇIKIŞ ARIYOR

Bu sezon Süper Lig'de beklediği sonuçları almakta zorlanan Fenerbahçe, geride kalan 12 karşılaşmada 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Topladığı 20 puanla haftaya 6. sırada giren sarı-lacivertliler, Erzurumspor FK karşısında galibiyet hedefliyor.

Avrupa'da Shakhtar Donetsk karşısında aldığı galibiyetle moral bulan İstanbul temsilcisi, ligde son olarak Kocaelispor deplasmanında iki puan bırakmıştı.

ERZURUMSPOR FK GALİBİYET HASRETİNİ BİTİRMEK İSTİYOR

Deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Erzurumspor FK, Süper Lig'de oynadığı 12 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 14 puan topladı.

Mavi-beyazlılar, sezonun ilk dokuz haftasında üç kez mağlup olurken son üç lig karşılaşmasının tamamını kaybetti. Doğu Anadolu temsilcisi, İstanbul deplasmanında bu seriye son vermenin hesaplarını yapıyor.

HAYDİ DADAŞ! #FBvERZ https://t.co/ithgONpqdc — Erzurumspor FK (@Erzurumspor) November 28, 2026

FENERBAHÇE'DE ARCHIE BROWN'UN CEZASI BİTTİ

Üç maçlık men cezasını tamamlayan Archie Brown, Erzurumspor FK karşılaşmasıyla yeniden formasına kavuşabilir. Göztepe, Arca Çorum FK ve Kocaelispor mücadelelerinde görev alamayan İngiliz futbolcu, teknik direktör Emre Belözoğlu'nun tercihine göre sahaya çıkabilecek.

Sarı-lacivertlilerde Kojo Oppong, Marco Asensio ve Nathan Aké'nin ise bu mücadelede görev alması beklenmiyor.

ERZURUMSPOR FK'DA İKİ İSİM EKSİK

Konuk ekipte sakatlıkları bulunan Festy Ebosele ve Orhan Ovacıklı'nın Fenerbahçe karşısında forma giymesi beklenmiyor.

Özellikle savunmada önemli görevler üstlenen Orhan Ovacıklı'nın yokluğunda teknik heyetin alternatif isimlere yönelmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE İLE ERZURUMSPOR FK 5. RANDEVUDA

İki takım, Süper Lig tarihinde beşinci kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan dört lig müsabakasında rakibine mağlup olmayan Fenerbahçe, üç galibiyet ve bir beraberlik elde etti.

2018-2019 sezonunda başlayan Süper Lig rekabetinde sarı-lacivertliler 9 gol kaydederken Erzurumspor FK 3 kez gol sevinci yaşadı. İki takımın 2020-2021 sezonundaki son karşılaşmasında Fenerbahçe sahadan 3-1 galip ayrılmıştı.

FENERBAHÇE-ERZURUMSPOR FK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Opong, Brown, İsmail, Kanta, Greenwood, İrfan, Kerem, Vedat.

Erzurumspor FK: Ertuğrul, Gerxhaliu, Mustafa, Yakup, Mujakic, Giorbelidze, Baiye, Owusu, Rodriguez, Kerk, Diabate.

Yayıncı kuruluşun maç öncesinde paylaştığı muhtemel kadrolar bu şekilde oluşurken kesin ilk 11'ler karşılaşma öncesinde açıklanacak.

FENERBAHÇE-ERZURUMSPOR FK MAÇI CANLI TAKİP EKRANI