Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, sahasında Erzurumspor FK'yı konuk edecek. 29 Kasım Pazar günü Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Batuhan Kolak yönetecek. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 29 Kasım Pazar günü Erzurumspor FK ile karşı karşıya gelecek.

Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Batuhan Kolak yönetecek.

Ligde üst üste yaşadığı puan kayıplarıyla zirvenin gerisinde kalan sarı-lacivertliler, haftaya 20 puanla 6. sırada giriyor.

Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Shakhtar Donetsk'i mağlup eden Fenerbahçe, ligde de kazanarak çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

BROWN DÖNÜYOR

Fenerbahçe'nin İngiliz sol kanat oyuncusu Archie Brown, Erzurumspor maçıyla formasına kavuşacak.

Derbide rakibiyle yaşadığı olay sonrasında 3 maç men cezası alan genç oyuncu, sırasıyla Göztepe, Çorum FK ve Kocaelispor maçlarında takımını yalnız bırakmıştı.

Cezasını tamamlayan Archie Brown, teknik direktör Emre Belözoğlu'nun görev vermesi durumunda Erzurumspor FK karşısında forma giyebilecek.

2 İSİM SINIRDA

Fenerbahçe'de ilk 11'in değişmez isimlerinden 2'si Erzurumspor FK maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerin takım kaptanı Milan Skriniar ile tecrübeli oyuncusu Nelson Semedo, kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek.

Her iki oyuncu da kart görmeleri durumunda Başakşehir deplasmanında forma giyemeyecek.

2 EKSİK

Fenerbahçe, Erzurumspor FK karşısında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde bir süredir sakatlıkları bulunan Marco Asensio ile Nathan Ake, bu maçta da forma giyemeyecek.

ERZURUMSPOR İLE LİGDE 5. RANDEVU

Fenerbahçe, Erzurumspor FK ile ligde 5. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında ilk karşılaşma, 2018-2019 sezonunda oynanmıştı. Söz konusu sezonun ilk yarısında Chobani Stadı'nda yapılan müsabaka, 2-2 berabere tamamlanmıştı. İkinci yarıda Erzurum'da oynanan mücadelede ise Fenerbahçe 1-0 galip gelmişti.

2020-2021 sezonundaki müsabakaları ise Fenerbahçe deplasmanda 3-0, evinde ise 3-1 ile kazanmıştı.

Rekabette geride kalan 4 müsabakanın 3'ünü kazanan Fenerbahçe, tek beraberliği ise evinde yaşamıştı.

Geride kalan 4 karşılaşmada rakip fileleri 9 kez havalandıran sarı-lacivertliler, kalesinde ise 3 gole engel olamadı.