Fenerbahçe Kulübü, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında 29 Kasım Pazar günü sahasında oynayacağı Erzurumspor FK maçı öncesi taraftarlardan destek çağrısında bulundu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 29 Kasım Pazar günü evinde oynayacağı Erzurumspor FK maçı öncesi taraftarlardan destek çağrısında bulundu.



Sarı-lacivertlilerin resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Kadıköy'de tek ses, tek yürek! Milyonların kalbi Londra'da, Stamford Bridge'de attı. Büyük Fenerbahçe taraftarı, bir kez daha Çubuklu'ya olan eşsiz bağlılığını tüm dünyaya gösterdi. Şimdi o coşkuyla, o inançla Kadıköy'de buluşma zamanı! Omuz omuza, kol kola, ilk düdükten son düdüğe kadar Çubuklu'yu destekliyoruz. Kadıköy'ün tek ses, tek yürek olduğu yerde aşamayacağımız hiçbir engel yok! Hep birlikte, sonuna kadar Fenerbahçe" ifadelerine yer verildi.