TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den flaş Greenwood kararı! Herkes bunu merak ediyordu ve...
Ara transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli yönetimin, İngiliz yıldız Mason Greenwood hakkında çok konuşulacak bir karar aldığı öğrenildi. İşte transfer haberinin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Trendyol Süper Lig'de oynadığı 12 maç sonunda zirvenin uzağında kalan ancak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-lacivertlilerde bir yandan gelecek maçların hazırlığı yapılırken bir yandan da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Yönetimin özellikle ocak ayında takım kadrosunda çarpıcı değişiklikler yapması bekleniyor.
Fenerbahçe'de gelecek ve gidecek isimlerle ilgili 1-2 hafta içinde ciddi hareketlilik yaşanacağı aktarıldı.
Teknik Direktör Emre Belözoğlu'nun da göreve gelir gelmez transfere dair hummalı bir çalışma yaptığı ifade edildi.
Tüm bu gelişmelerin yanı sıra sarı-lacivertlilerin göz bebeği Mason Greenwood hakkında sürpriz bir haber geldi.
Başkan Aziz Yıldırım ve kurmaylarının, İngiliz futbolcu hakkında radikal bir karar aldığı öğrenildi. İşte ayrıntılar...
AVRUPA DEVLERİNİN RADARINA GİRMİŞTİ!
Fenerbahçe'nin İngiliz yıldızı Mason Greenwood, son haftalardaki performansıyla Avrupa devlerinin radarına girmeyi başardı.
Ancak sarı-lacivertlilerin İngiliz kanat forveti için kapılar kapandı.
Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe yönetimi, yıldız oyuncusunu devre arasında göndermek istemiyor.
Bu kararını da Greenwood'un temsilcisiyle paylaştı.
Yapılan görüşmede yönetim, "Ocak ayında seni göndermeyiz" diyerek kapıları kapattı.
Sarı-lacivertlilerin yıldız oyuncusu Mason Greenwood'u İspanya Ligi'nin köklü ekibi Atletico Madrid, İngiliz devi Manchester United, Fransız ekibi PSG ve İtalyan temsilcisi Napoli kadrosuna katmak istiyor.
Bu sezon 22 maçta forma giyen Greenwood, 11 gol ve 4 asist üretti.