TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den flaş Greenwood kararı! Herkes bunu merak ediyordu ve...

Ara transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli yönetimin, İngiliz yıldız Mason Greenwood hakkında çok konuşulacak bir karar aldığı öğrenildi. İşte transfer haberinin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)