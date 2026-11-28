Fenerbahçe'den yeniden Rashford sesleri! Transfer için tekrar harekete geçildi

Fenerbahçe, yaz transfer döneminde kadrosuna katamadığı Marcus Rashford için yeniden harekete geçti. Manchester United'da forma şansı bulmakta zorlanan İngiliz yıldızın transferi için sarı-lacivertlilerin tüm imkanlarını seferber edeceği öne sürüldü.