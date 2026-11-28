Fenerbahçe'den yeniden Rashford sesleri! Transfer için tekrar harekete geçildi
Fenerbahçe, yaz transfer döneminde kadrosuna katamadığı Marcus Rashford için yeniden harekete geçti. Manchester United'da forma şansı bulmakta zorlanan İngiliz yıldızın transferi için sarı-lacivertlilerin tüm imkanlarını seferber edeceği öne sürüldü.
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Ocak ayı transfer döneminde sol kanadını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, rotayı eski göz ağrısı Marcus Rashford'a kırdı.
Manchester United'da bu sezon rotasyonda kalan ve bu nedenle takımdan ayrılmaya sıcak bakan İngiliz oyuncu için tekrardan çalışma başlatan sarı-lacivertliler, kısa süre içinde kırmızı-şeytanlarla ve oyuncu kanadıyla resmi temaslara başlayacak.
Fotomaç'ın haberinen göre hedef; yaz aylarında kadroya katılamayan 29 yaşındaki süper stara, bu defa sarı-lacivertli formayı giydirmek.
MANU ŞARTLAR OLUŞURSA SATACAK
Manchester United'la sözleşmesi 2028 haziranda bitecek olan yıldız oyuncu için Fenerbahçe yönetimi, kesenin ağzını sonuna kadar açacak.
İngiliz medyasına konuyla ilgili yansıyan haberlerde; "Manchester United, şartlar oluşması halinde oyuncunun ayrılmasına izin vermeye hazır" ifadeleri yer aldı.
Haberde, kırmızı- şeytanların yeni menajeri Mauricio Pochettino'nun da Rashford'a sıcak bakmadığının altı çizildi. Ada basını, ayrıca Everton'ın Marcus Rashford'ı kadrosuna katmak istediğini duyurdu.
1,5 SEZON KİRALANDI
Marcus Rashford önce ocak 2025'te Aston Villa'ya kiralandı. Yarım sezon Villa'da forma giyen İngiliz oyuncu, temmuz 2025'te ise bu kez Barcelona'ya gönderildi.
1 sezon Katalan ekibinde forma giyen Rashford, 49 maçta, 14 gol, 15 asistlik performans sergilese de Barça, 30 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmadı.
SADECE 8 MAÇTA OYNADI
Rashford, bu sezon Manchester United formasıyla, Premier Lig, Şampiyonlar Ligi ve EFL Cup'ta toplamda 8 maça çıktı. Sadece 502 dakika sahada kalabilen yıldız oyuncu, skor katkısı ise yapamadı.
KADROYA BİLE DAHİL ETMİYOR
Manchester United'ın yeni teknik direktörü Mauricio Pochettino, Marcus Rashford'ı iki maçta da kadroya almadı. Önce Premier Lig'deki Liverpool mücadelesinde İngiliz oyuncuyu kafileye dahil etmeyen Pochettino, ardından Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting Lizbon mücadelesinin kadrosuna da Rashford'ı almadı.
MİLLİ TAKIMI UNUTTU
Rashford, Manchester United'da forma giyemeyince İngiltere Milli Takımı'nın da formasını unuttu. En son Dünya Kupası kadrosunda yer alan 29 yaşındaki oyuncu, Uluslar Ligi'nde oynanan mücadeleler için ise milli takıma davet edilmedi.