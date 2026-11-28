Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Erzurumspor FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde son antrenmanını gerçekleştiren sarı-lacivertliler, çalışmaların ardından kampa girdi.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 29 Kasım Pazar günü Erzurumspor FK'yi konuk edecek Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman salonda core çalışmalarıyla başladı. Üç grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yapan sarı-lacivertli futbolcular, taktiksel ve bireysel uygulamalarla idmanı noktaladı.

Sarı-lacivertliler, antrenmanın ardından kampa girdi.