Brown için geldiler, onu da listeye eklediler!
Temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk'le oynadığı maçta Archie Brown'ı izlemeye giden scoutlar Kojo Oppong'un performansından etkilenince transfer listelerine dahil oldu. İşte transferde o sıcak gelişme... (FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ)
Fenerbahçe'nin Shakhtar Donetsk ile karşılaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesinde bazı kulüp scout'ları Archie Brown için tribünde yerini almıştı.
Stamford Bridge'de oynanan maçta Fenerbahçe'den Brown'ı izleyen scout'ların gözüne takılan başka bir isim daha oldu.