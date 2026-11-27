SHAKHTAR DONETSK ENGELİ AŞILDI
PUAN 8'E YÜKSELDİ
Liverpool zaferinin ardından Shakhtar Donetsk'i de devirerek 2'de 2 yapan Fenerbahçe, lig aşamasında puanını 8'e çıkararak 16. sıraya yerleşti ve üst tur için umutlandı.
Uzun yıllar sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalarak büyük bir hasreti sonlandıran Fenerbahçe, üst üste aldığı Liverpool ve Shakhtar Donetsk galibiyetleriyle özgüven tazeledi.
Maçın ardından öğrencilerini tek tek tebrik eden Emre Belözoğlu, bu galibiyetin sadece üç puandan ibaret olmadığını ve takıma büyük bir özgüven kazandırdığını vurguladı.
Uzun yıllar sonra katıldığı Şampiyonlar Ligi lig aşamasında kalan LASK Linz, Atletico Madrid ve Villarreal maçlarını da kazanmak isteyen Fenerbahçe, sonuna kadar ilk 8 ihtimalini zorlamayı hedefliyor.
BAŞKAN AZİZ YILDIRIM HAREKETE GEÇTİ
Süper Lig'de lider Galatasaray ile puan farkının 11'e çıkmasının ardından kadroyu güçlendirmek isteyen Başkan Aziz Yıldırım ve ekibi, ocak ayı için transfer kararı aldı.