Fenerbahçe'den transfer operasyonu! Takviyeler o gelirle yapılacak

Fenerbahçe'de ara transfer dönemine az bir zaman kala çalışmalar hız kazandı. Devler Ligi'nde puanını 8'e yükselterek üst tur umutlarını arttıran sarı-lacivertlilerde, Başkan Aziz Yıldırım ve yönetiminin o gelirle ocak ayında beklenen takviyeleri yapacağı öğrenildi. İşte ocak ayındaki dev operasyonun detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB SPOR HABERİ)