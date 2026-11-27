Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Erzurumspor FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına Emre Belözoğlu yönetiminde başladı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13'üncü haftasında 29 Kasım Pazar günü Erzurumspor FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı. Sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenman, üç gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştirdi.

Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertli ekip, Erzurumspor FK maçı öncesindeki hazırlıklarını 28 Kasım Cumartesi günü yapacağı antrenmanla tamamlayacak.