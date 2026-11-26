Spor yazarları Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe maçını yorumladı! "En ihtişamlı duruş sadeliktir"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe, İngiltere'de karşılaştığı Shakhtar Donetsk'i 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Londra'daki Stamford Bridge Stadı'nda oynanan mücadelede sarı-lacivertlilerin performansını Fotomaç Gazetesi yazarları mercek altına aldı. İşte Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe maçının ardından yapılan dikkat çekici yorumlar... (FB Spor haberleri)