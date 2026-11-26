Spor yazarları Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe maçını yorumladı! "En ihtişamlı duruş sadeliktir"
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe, İngiltere'de karşılaştığı Shakhtar Donetsk'i 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Londra'daki Stamford Bridge Stadı'nda oynanan mücadelede sarı-lacivertlilerin performansını Fotomaç Gazetesi yazarları mercek altına aldı. İşte Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe maçının ardından yapılan dikkat çekici yorumlar... (FB Spor haberleri)
HAKKI YALÇIN - İSTEDİ VE YENDİ!
Dün gece Londra'daki maça şartların eşit olmadığı iki takımın mücadelesi olarak baktım. Savaş gurbetindeki Shaktar'ın duruşu yettiği kadardı. Yüksek pas yüzdesi ve birbirine tutunma duygusu. Ama özgüveni olan ve daha sağlam basan takım Fenerbahçe'ydi. İki takım arasındaki kalite farkına mahsuben, "bu maçı kazanırım" duygusunu yansıtan duruş da Fenerbahçe'de mevcuttu. O yüzden ilk yarının sonunda galibiyet ibresini Fenerbahçe'ye yönelttim.
Fenerbahçe'de öyle üst düzey pozisyon üretimi yoktu, kenarlar ilk yarıda gerçek anlamda kullanılmadı. Benim için en ilginç duruş Vedat Muric'in aldığı pozisyondu. Hem boş koşularda hem doğru zamanda doğru yerde olmakta sahanın en özel isimlerinden biriydi. Verdiği aktif mücadeleye mahsuben, "bu adam varken Lukaku'ya gerek yok" düşüncesini not ettim. Kerem'in pozisyon alamama haline tanıdık olduğum için 'iyiniyetli koşular bazen mucize yaratır' diye düşündüm. Çünkü Shaktar'ın kendi alanından çıkarken kayıtsız şartsız pas yapma tutkusunun yol açtığı hataların "bumeranga" dönüşmesini inkar etmedim.
Maç başlamadan önce, sonucu değiştirme konusunda en özel adam olarak Greenwood'un adının altını çizmiştim ama gecenin parlak ışığını görmek için ikinci yarıdaki bir anlık parlamayı beklemem gerekiyormuş. Vedat Muric'in attığı golde Greenwood'un rolü büyüktü. Bazen sahada dolaşıyor gibi dursa da bu adamın bilekleri taraftarın dileklerini yerine getirmek için harika izler taşıyor. O yüzden Muric'in golüne düştüğüm not. "Bunun adı sistem falan değil. Zeka, beceri ve duygunun oluşturduğu bir tasarım. Mimarı da Greenwood."