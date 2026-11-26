PSG, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mason Greenwood'u transfer listesine aldı. Sarı-lacivertli yönetim, 11 gol ve 4 asistlik performans sergileyen İngiliz oyuncuyu bırakmaya sıcak bakmazken, Fransız ekibinin olası teklifini değerlendirmeye alacak. İşte detaylar...

Sarı-lacivertli takımın bu sene en skorer ismi olan Mason Greenwood'a Fransa'dan yoğun bir ilgi var.

Kısa süre arayla Kvarat Kvaratskhelia ve Desire Doue'nin ağır sakatlıklar yaşamasının ardından PSG mecburen transfere sarıldı.

İki kanat oyuncusunu yitiren Fransız temsilcisi, Fenerbahçe'nin yıldızı Mason Greenwood'a göz dikti.

Kanarya, İngiliz yıldızı sezon başında Marsilya'dan 39 milyon euroya transfer etmişti.

Yönetim ilk aşamada 25 yaşındaki oyuncuyu elden çıkarmaya sıcak bakmıyor.

Ancak kapıyı da baştan kapatmayacak. PSG'nin teklifini dinleyecekler. Kulübü tatmin edecek bir rakam olursa değerlendirmeye alınacak.

GİTMEYİ DÜŞÜNMÜYOR

Mason Greenwood ilk aşamada ayrılığa sıcak değil. Kendisine kucak açan sarı-lacivertlilere alıştığını belirten İngiliz yıldızın önceliği İstanbul'da kalarak burada bir şampiyonluk yaşamak.

Ancak PSG'nin güçlü bir teklif sunması halinde kulübün alacağı karara da saygı duyacak. Fenerbahçe şimdi Fransız ekibinden gelecek resmi teklifi bekliyor. Durumu bu önerinin ardından kesinleşecek.

15 GOLE KATKI

Mason Greenwood, Fenerbahçe'nin hücumdaki en aktif ismi. 11 defa fileleri havalandırdı. 4 de asist yaptı. 15 gole direkt etkisi oldu.

SON KARAR BELÖZOĞLU'NUN

Sarı-lacivertli yönetim, PSG'nin olası teklifinde son kararı teknik direktör Emre Belözoğlu'nun vereceği rapora göre hareket edecek.