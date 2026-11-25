İşte Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe maçının sonucu! Yapay zekadan çarpıcı tahmin

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında İngiltere'de Shakhtar Donetsk'e konuk olacak. Sarı-lacivertliler, rakibini devirerek 3 puanın sahibi olmak istiyor. Karşılaşmaya az bir süre kala yapay zeka, Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe müsabakasının sonucunu tahmin etti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)