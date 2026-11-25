Fenerbahçe'den şok Asensio kararı! Herkes şaştı kaldı
Fenerbahçe'de ekim ayında sakatlığı nedeniyle ameliyat olan Marco Asensio ile ilgili bir şok daha yaşandı. Sarı-lacivertliler, İspanyol yıldızın sakatlık durumu sonrası radikal bir karar aldı. İşte gündem yaratan gelişmenin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
PAYLAŞ
ABONE OL
YAZI
Trendyol Süper Lig'de aldığı sonuçlarla sıkıntılı günler geçiren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-lacivertliler, Kocaelispor beraberliği sonrası ligde lider Galatasaray'ın 11 puan gerisine düşmüştü.
Şampiyonluk yarışında önemli kayıplar yaşayan Kanarya, gözünü ocak ayına çevirmiş durumda.
Bu doğrultuda yönetimin gelecek ve gidecek oyuncularla ilgili yoğun bir çalışma içinde olduğu öğrenildi.
Fenerbahçe'de özellikle ara transfer döneminde köklü değişikliklerin yaşanabileceği belirtildi.
Öte yandan sarı-lacivertlilerde transferin yanı sıra takım içinde de önemli kararların alınması bekleniyor.
Bunlardan birinin de İspanyol yıldız Marco Asensio ile ilgili olduğu kaydedildi. İşte detaylar...
FENERBAHÇE'DE FLAŞ ASENSIO KARARI!
Fenerbahçe'de Marco Asensio, 21 Ekim tarihinde sol diz eklemindeki kıkırdak lezyonu nedeniyle İspanya'da artroskopik operasyon geçirmişti.
30 yaşındaki futbolcunun, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin yaklaşık 3 ay sürmesinin öngörüldüğü açıklanmıştı.
Kulüpten yapılan resmi duyuruda, "Futbolcumuz Marco Asensio, sol diz eklemindeki kıkırdak lezyonu nedeniyle İspanya'da, kulüp doktorumuzun gözetiminde başarılı bir artroskopik operasyon geçirmiştir. Futbolcumuzun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin yaklaşık 3 ay sürmesi öngörülmektedir." ifadeleri kullanılmıştı.
Yeni yaşanan gelişmeye göre ise; Marco Asensio'nun dizinde iki ayrı sakatlık bulunduğu ve ligin ikinci yarısından önce sahalara dönmesinin beklenmediği öğrenildi.
Bunun ardından Fenerbahçe'de, Avrupa kadrosunda değişiklik hazırlığı gündeme geldi.
Takvim'in haberine göre; sarı-lacivertliler, İspanyol yıldızı Şampiyonlar Ligi listesinden çıkarıp Jayden Oosterwolde'yi kadroya dahil etmeyi planlıyor.
Böylece Hollandalı futbolcudan kalan son 1-2 maçta yararlanılması hedefleniyor.