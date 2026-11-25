Fenerbahçe'den şok Asensio kararı! Herkes şaştı kaldı

Fenerbahçe'de ekim ayında sakatlığı nedeniyle ameliyat olan Marco Asensio ile ilgili bir şok daha yaşandı. Sarı-lacivertliler, İspanyol yıldızın sakatlık durumu sonrası radikal bir karar aldı. İşte gündem yaratan gelişmenin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)