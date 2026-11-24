Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı N'Golo Kante, Shakhtar Donetsk maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Stamford Bridge'e dönmenin kendisi için özel olduğunu belirten Kante, sarı-lacivertli taraftarların desteğinin takıma büyük güç katacağını söyledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, İngiltere'de Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek. Chelsea'nin evi Stamford Bridge'de oynanacak kritik mücadele öncesinde sarı-lacivertlilerin Fransız yıldızı N'Golo Kante, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin kazanma kültürüne vurgu yapan Kante, sarı-lacivertli kulübün DNA'sında galibiyetin bulunduğunu belirtti. Fransız futbolcu, "Fenerbahçe her zaman kazanmak isteyen bir kulüp. DNA'sında bu yatıyor." ifadelerini kullandı.

Londra'da kendilerini yalnız bırakmayacak taraftarların varlığından duyduğu memnuniyeti dile getiren Kante, "Londra'da bu kadar taraftar olacağını açıkçası bilmiyordum. Ancak büyük bir güç olacak bizim için." dedi.

Daha önce formasını giydiği Chelsea ve Stamford Bridge'in kendisi için özel bir yere sahip olduğunu belirten yıldız futbolcu, buna rağmen tüm dikkatini karşılaşmaya verdiğini söyledi.

Kante, "Chelsea ve Stamford Bridge, benim için çok özel ancak şimdi maça odaklanmış durumdayız. Burada olmak özel bir duygu ama bu şu an ikinci sırada... Şu an kazanmak ve tur atlamak önemli. Maçtan sonra yeni bir anı olacağını umuyorum." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.