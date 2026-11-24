Fenerbahçe'nin, Shakhtar Donetsk maçı kamp kadrosu belli oldu! İşte eksik isimler
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek. Kritik randevu öncesi sarı-lacivertlilerin, İngiltere kafilesi açıklandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe'nin, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında 25 Kasım Çarşamba günü Shakhtar Donetsk ile İngiltere'de oynayacağı maçın kamp kadrosu açıklandı.
Listede sakatlıkları bulunan Nathan Ake ve Marco Asensio yer almadı.
İŞTE F.BAHÇE'NİN LONDRA KAFİLESİ:
Ederson Moraes, Mert Günok, Tarık Çetin, Nelson Semedo, Ognjen Mimovic, Milan Skriniar, Yiğit Efe Demir, Kojo Peprah Oppong, Levent Mercan, Mert Müldür, Archie Brown, N'Golo Kante, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, Bartuğ Elmaz, Dorgeles Nene, Mason Greenwood, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Romelu Lukaku, Vedat Muriç.