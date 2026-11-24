Barcelona-Fenerbahçe Tarfin maçı EuroLeague'de önemli bir sıralama mücadelesine sahne olacak. Aynı galibiyet sayısıyla haftaya giren iki ekip arasındaki buluşma öncesi yayın bilgileri ve sakat oyuncular merak ediliyor. Peki, karşılaşma ne zaman, saat kaçta ve nereden izlenir?

Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) heyecan 14. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin, İspanya'nın güçlü ekiplerinden Barcelona'ya konuk oluyor. Sarı-lacivertliler, ligde kendisiyle aynı galibiyet sayısına sahip rakibini mağlup ederek üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmayı amaçlıyor. İki takımın da sakat oyuncuları bulunması, maç öncesindeki kadro tercihlerini ön plana çıkarıyor. Peki, Barcelona-Fenerbahçe Tarfin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Mücadele canlı nasıl izlenir, hangi oyuncular forma giyemeyecek? İşte detaylar...

BARCELONA-FENERBAHÇE TARFİN MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

EuroLeague'in 14. haftasındaki Barcelona-Fenerbahçe Tarfin karşılaşması, 24 Kasım 2026 Salı günü oynanacak. Mücadelenin başlama saati Türkiye saatiyle 23.00 olarak açıklandı.

İspanya temsilcisinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek karşılaşmaya Palau Blaugrana salonu sahne olacak. Fenerbahçe Tarfin, taraftarı önünde mücadele edecek rakibi karşısında deplasman galibiyeti arayacak.

BARCELONA-FENERBAHÇE TARFİN CANLI YAYIN HANGİ KANALDA?

Barcelona-Fenerbahçe Tarfin basketbol karşılaşması S Sport ekranlarından canlı olarak yayımlanacak. Maç ayrıca S Sport Plus dijital platformunda basketbolseverlerle buluşacak.

EuroLeague mücadelesini çevrim içi takip etmek isteyen izleyiciler, S Sport Plus'ın resmî yayın hizmeti üzerinden karşılaşmaya erişebilecek. Yayın, platformun abonelik koşulları kapsamında izlenebilecek.

FENERBAHÇE TARFİN VE BARCELONA'NIN EUROLEAGUE PERFORMANSI

Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'de çıktığı 13 maçta 8 galibiyet ve 5 yenilgi elde etti. Sarı-lacivertli temsilcimiz, 14. hafta karşılaşmaları öncesinde averajla 5. sırada bulunuyor.

Barcelona ise oynadığı 13 maçta aynı şekilde 8 galibiyet ve 5 mağlubiyet yaşadı. İspanyol ekibi, averajla 7. basamakta yer alıyor. Bu nedenle iki takımın mücadelesi, lig sıralamasında birbirlerine karşı avantaj elde etmeleri açısından önem taşıyor.

FENERBAHÇE TARFİN'DE MELLI VE KEY FORMA GİYEMEYECEK

Barcelona deplasmanı öncesinde Fenerbahçe Tarfin'in kadrosunda iki önemli eksik bulunuyor. Sarı-lacivertli takımda Nicolo Melli ve Braxton Key, sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada görev yapamayacak.

Her iki oyuncunun da tedavi süreci devam ediyor. Fenerbahçe Tarfin'in teknik ekibi, özellikle pota altındaki oyuncu rotasyonunu bu eksiklikleri dikkate alarak oluşturacak.

FENERBAHÇE TARFİN'İN BARCELONA KARŞISINDAKİ SONUÇLARI

İki takım arasında EuroLeague'de şimdiye kadar oynanan 40 karşılaşmada Barcelona'nın galibiyet sayısında üstünlüğü bulunuyor. İspanyol temsilcisi bu maçların 26'sını kazanırken Fenerbahçe 14 galibiyet elde etti.

Ancak 2025-2026 sezonunda oynanan iki karşılaşmada üstün olan taraf Fenerbahçe'ydi. Sarı-lacivertliler, Barcelona'yı 72-71 ve 82-78 mağlup ederek rakibine karşı sezonu iki galibiyetle tamamladı.