TRANSFER HABERİ: Emre Belözoğlu biletini kesti! Fenerbahçe'de o isimle yollar ayrılıyor
Fenerbahçe'de, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında alınan Kocaelispor beraberliği sonrası önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertli yönetimin yaşanan puan kayıplarının ardından ocak ayında radikal kararlar almaya hazırlandığı belirtildi. Birçok isimle yollarını ayırmayı hedefleyen Fenerbahçe'de, teknik direktör Emre Belözoğlu'nun o yıldızın biletini kestiği ifade edildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Liverpool ve Arca Çorum FK galibiyetleriyle moral depolayan Fenerbahçe, milli ara sonrası deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya geldi.