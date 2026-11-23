Fenerbahçe'den 40 milyon Euro'luk transfer! Kanarya'nın yeni yıldızı Arsenal'dan

Fenerbahçe'de, lider Galatasaray ile olan puan farkı 11'e yükselse de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Ocak ayında önemli takviyeler yaparak kadroyu güçlendirmeyi hedefleyen sarı lacivertli yönetimin, sürpriz bir isim için devreye girdiği öğrenildi. Kanarya'nın, Arsenal forması giyen o yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçtiği belirtildi. İşte gündem yaratan transfer haberinin ayrıntıları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)