Fenerbahçe Kulübü yöneticisi Mahmut Uslu, Kocaelispor ile 2-2 berabere kaldıkları mücadelenin ardından sosyal medyada kendisine atfedilen sözlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig 12. hafta maçında eplasmanda Kocaelispor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe ile lider Galatasaray arasındaki puan farkı 11'e yükseldi.



Bu mücadele sonrası, sarı lacivertli kulüp yöneticisi Mahmut Uslu'nun sosyal medyadan puan farkıyla ilgili açıklamaları paylaşılmıştı.



Uslu, sosyal medyada ve bazı medya organlarında kendisine atfedilen sözlere ilişkin açıklama yaptı.



"MAÇ SONRASI AÇIKLAMA YAPMADIM"



Mahmut Uslu, Kocaelispor mücadelesinin ardından herhangi bir açıklama yapmadığını ifade ederken şunları kaydetti:



"2-2 beraberlikle sonuçlanan Kocaelispor-Fenerbahçe maçının ardından benim söylediğim ifade edilen asılsız söylemler sosyal medya aracılığıyla kamuoyuna servis edilmiştir. Maç sonrası herhangi bir açıklama yapmadım, kimseyle konuşmadım. Önce sosyal medyada yayılan, ardından teyit edilmeden bazı medya organlarında yer alan şahsıma atfedilmiş '11 puanlık fark kapanmaz, çok zor. Üzgünüm.' şeklindeki sözler tamamen asılsızdır."



"İSMİMİN KULLANILMASINA İZİN VERMEM"



Uslu ayrıca, isminin kullanılarak algı oluşturulmasına asla izin vermeyeceğini belirtti ve, "Söylemediğim sözleri bana mal ederek kamuoyunu yanıltmaya çalışanlara açıkça belirtmek isterim ki kimsenin ismimi kullanarak algı oluşturmasına ve gerçekleri çarpıtmasına asla izin vermem!" dedi.



"HİÇBİR ŞEY BİTMİŞ DEĞİL"



Fenerbahçe'nin son ana kadar mücadelesini sürdüreceğin, söyleyen Uslu, "Fenerbahçe'nin karakterinde pes etmek yoktur" dedi ve şunları söyledi:



"Biz son düdüğe kadar mücadele etmeye, takımımızın arkasında dimdik durmaya ve hedefimize ulaşmak için var gücümüzle savaşmaya devam edeceğiz. Unutulmamalıdır ki Fenerbahçe'nin olduğu yerde umut vardır, mücadele vardır, inanç vardır. Bizim için hiçbir şey bitmiş değil. Son düdük çalana kadar inancımızdan da mücadelemizden de vazgeçmeyeceğiz!"