Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Shakhtar Donetsk ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Emre Belözoğlu yönetimindeki sarı-lacivertlilerde Kocaelispor maçında 60 dakikadan fazla süre alan futbolcular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında 25 Kasım Çarşamba günü Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile Londra'da karşılaşacak Fenerbahçe hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanda, Kocaelispor maçına ilk 11'de başlayan ve 60 dakikadan fazla süre alan oyuncular, yenilenme çalışmaları yaptı.

Diğer oyuncular ise ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından pas ve bireysel uygulamalarla idmanı tamamladı.

Fenerbahçe maçın hazırlıklarına 23 Kasım Pazartesi günü devam edecek.