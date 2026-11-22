Ömer Üründül, Kocaelispor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi: Artık ilk 3'e girmesi de mümkün değil

Fenerbahçe'nin Kocaelispor deplasmanında yaşadığı puan kaybını değerlendiren Ömer Üründül, karşılaşmanın kritik pozisyonlarına ve iki takımın performansına ilişkin dikkat çeken tespitlerde bulundu. İşte usta yazarın maçın ardından kaleme aldığı o değerlendirme...